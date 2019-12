Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Rohrbruch unter Fahrbahn

Sprockhövel (ots)

In der Nacht zum Sonntag wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 3 Uhr zum Perthes-Ring gerufen. Durch einen Rohrbruch drangen große Mengen Wasser aus der Fahrbahndecke. Als Folge dessen lief auch Wasser in einen Keller eines Wohnhauses, den die Feuerwehr leer pumpte. Durch die AVU wurde die Leitung abgeschiebert und die in der Nähe befindliche Senioreneinrichtung wurde informiert.

Die Feuerwehr war mit elf ehrenamtlichen Einsatzkräften circa zweieinhalb Stunden vor Ort.

