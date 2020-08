Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Fußgänger angefahren, Zeugen gesucht

Oberkirch (ots)

Durch einen Zusammenstoß mit einem Fahrzeug wurde am Sonntag ein 34-Jähriger verletzt. Der Mann war gegen 03.30 Uhr fußläufig im verkehrsberuhigten Bereich der Steinstraße in Richtung Hauptstraße unterwegs. Ersten Erkenntnissen zufolge kam ihm aus entgegengesetzter Richtung ein Auto entgegen und erfasste den Mann seitlich im Bereich der Fahrerseite. Durch den Aufprall kam der Fußgänger zu Fall und verletzte sich leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in das Klinikum Offenburg gebracht. Nach ersten Ermittlungen handelt es sich bei dem beteiligten Pkw vermutlich um einen hellen Sportwagen, welcher nach dem Vorfall zunächst kurz stehen blieb, sich jedoch dann in östliche Richtung entfernte.

Zeugen werden gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg unter der Telefonnummer 0781-21-4200 in Verbindung zu setzen.

/ph

