Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier, B 28 - Nach Unfallflucht schwer verletzt, Hinweise erbeten

Appenweier, B 28 (ots)

Ein 25 Jahre alter Motorradfahrer hat sich bei einem Unfall am Samstagabend auf der B 28 bei Appenweier schwere Verletzungen zugezogen und musste nach einer notärztlichen Erstversorgung mit einem Rettungswagen in das Ortenau Klinikum nach Offenburg gebracht werden. Nach bisherigen Feststellungen soll ein bislang unbekannter Autofahrer gegen 21:30 von der Nesselrieder Straße kommend die Vorfahrt eines auf der B 28 herannahenden Fiat-Lenkers missachtet und ihn hierdurch zu einer Gefahrenbremsung gezwungen haben. Während der 18-jährige Fiat-Lenker eine Kollision mit dem Unbekannten vermeiden konnte, gelang dies dem Fiat nachfolgenden Biker nicht mehr - er prallte in das Heck des Kleinwagens. Der mutmaßliche Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Verletzten und die anstehende Schadensregulierung zu kümmern. Von ihm fehlt bislang jede Spur. Der Sachschaden wird von den Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg auf etwa 2.500 Euro taxiert. Einsatzkräfte der Feuerwehr Appenweier unterstützten die Maßnahmen vor Ort. Wer Hinweise zu dem nun gesuchten Unfallflüchtigen geben kann, wendet sich bitte unter der Telefonnummer: 0781 21-4200 an die Unfallermittler.

