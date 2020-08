Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ringsheim - Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Ringsheim (ots)

Ein Blechschaden in Höhe von rund 1.500 Euro und eine leicht verletzte Velo-Fahrerin sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Sonntagnachmittag. Eine 54-Jährige lenkte ihren BMW gegen 14.40 Uhr von der Seitenstraße einer Baumschule kommend in Richtung B3. Um auf die Bundesstraße abbiegen zu können, passierte sie nach derzeitigem Sachstand den dortigen Rad- und Wirtschaftsweg. Eine von rechts herannahende 66-jährige Zweiradfahrerin erkannte die Lenkerin mutmaßlich zu spät. Der Bremsversuch der Pedelec-Fahrerin blieb erfolglos und es kam zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. /jh

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211 211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell