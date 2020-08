Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Nach gefährlicher Körperverletzung Zeugen gesucht

Achern (ots)

Eine anfänglich verbale Streitigkeit zwischen bislang Unbekannten und drei Männern endete in der Nacht auf Sonntag in einer wechselseitigen Körperverletzung. Gegen 3.30 Uhr eskalierte offenbar eine Auseinandersetzung vor einem Club am Stadtgarten. In Folge eines Schlagabtauschs wurden ein 37-Jähriger, ein 35-Jähriger und ein 29-Jähriger verletzt. Beim Eintreffen der Streifenbesatzung konnten nur noch die drei leicht verletzten Männer angetroffen werden. Eine anschließende Fahndung nach den Kontrahenten blieb erfolglos. Die Beamten des Polizeireviers Achern haben die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet und bitten mögliche Hinweisgeber unter der Telefonnummer 07841 7066-0 um Kontaktaufnahme. /jh

