Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Motorradfahrer verletzt

Haslach (ots)

Ein 54 Jahre alter Motorradfahrer hat sich am Sonntagnachmittag nach einem Zusammenstoß mit einem Auto leichte Verletzungen zugezogen. Ein 31-Jähriger steuerte seinen Wagen kurz nach 15 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung Ortskern Fischerbach und beabsichtigte nach links in den Karl-May-Weg abzubiegen. Nach ersten Ermittlungen musste der VW-Fahrer aufgrund Gegenverkehrs sein Fahrzeug abbremsen um kurz zu warten. Dies erkannte der hinter ihm fahrende Biker zu spät und kollidierte,trotz des eingeleiteten Bremsmanövers, frontal mit dem linken Heckbereich des Pkw. Der Zweirad-Lenker und seine 52 Jahre alte Sozia kamen bei dem Aufprall zu Fall und zogen sich leichte Verletzungen zu. Sie wurden in das Klinikum nach Offenburg gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 6.000 Euro.

