Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 200730.1 Kiel: Betrunkener Radfahrer verunfallt

Kiel (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist ein Radfahrer ohne Beteiligung anderer Fahrzeuge auf der Holtenauer Straße zu Fall gekommen. Im Krankenhaus stellten Ärzte einen Kieferbruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille.

Nach Angaben des 20-Jährige befuhr er gegen 02:15 Uhr den Radweg der Holtenauer Straße vom Belvedere kommend in Richtung Wik. In Höhe Hausnummer 246 sei er aus dem Gleichgewicht und dann zu Fall gekommen. Mitarbeiter des Rettungsdienstes brachten den Verletzten mit Verdacht auf Kieferbruch in ein Krankenhaus. Der Verdacht bestätigte sich nach Angaben der Ärzte, so dass er stationär aufgenommen wurde.

Während der Unfallaufnahme bemerkten die eingesetzten Polizisten des 1. Reviers, dass der 20-Jährige offenbar alkoholisiert war. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,84 Promille, so dass eine Blutprobenentnahme zur genauen Bestimmung des Wertes die Folge war.

Auf den Radfahrer kommt nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu.

