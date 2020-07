Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 200729.1 Kiel: Festnahme nach Einbrüchen in Gartenlauben

Kiel (ots)

Beamte des 3. Polizeireviers nahmen heute früh gegen 3:00 Uhr einen 66-jährigen Mann vorläufig fest. Die Beamten stellten ihn im Bereich der Gartenkolonie Brunsrade und Grüner Weg fest, nachdem sie verdächtige Geräusche wahrgenommen hatten.

Er führte in einer Tragetasche Werkzeuge mit sich, die er nach eigenen Angaben kurz zuvor gestohlen hatte. Auch räumte er drei Einbrüche in derselben Nacht in anderen Gartenbuden ein.

Mitarbeiter des Kriminaldauerdienstes führten bei dem Tatverdächtigen erkennungsdienstliche Maßnahmen durch. Im Anschluss wurde er wieder entlassen.

Die Polizei ermittelt jetzt, ob Zusammenhänge zu weiteren Einbrüchen in Gartenlauben bestehen.

