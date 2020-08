Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Verkehrsinsel übersehen

Offenburg (ots)

Während seiner Fahrt auf der Appenweierstraße kollidierte ein 51-jähriger Autofahrer am Sonntagabend im Kreuzungsbereich zur Straße `Breitfeld` mit einer Verkehrsinsel. Als die Beamten des Polizeireviers Offenburg am Unfallort ankamen, stand das Auto schräg, mit der linken Fahrzeugseite auf einer Verkehrsinsel. Ein Verkehrsschild, das bei dem Unfall vermutlich aus der Verankerung gerissen wurde, lag ebenfalls auf der Verkehrsinsel. Nachdem bei dem Unfallverursacher mehrere Anzeichen darauf hindeuteten, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Der Mann hatte offenbar mit über 1,8 Promille hinter dem Steuer seines Wagens gesessen. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, der Führerschein einbehalten. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden am Pkw beträgt etwa 3.000 Euro. Der Schaden an der Verkehrsinsel kann noch nicht beziffert werden.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211 211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell