Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Einbruch in Elektronikfachgeschäft (30.09.2020)

Tuttlingen (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich am heutigen Mittwoch in der Zeit von 02.30 Uhr bis 03.30 Uhr gewaltsam Zutritt in eine Firma in der Daimlerstraße und entwendeten elektronische Geräte im Wert von mehreren zehntausend Euro. Hierzu flexten die Täter einen Metallkäfig auf und entnahmen daraus Mobiltelefone und Tablets der Marke "Apple". Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell