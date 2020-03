Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Wegen 100 Euro Geldbuße Urlaubsflieger verpasst

Leipzig (ots)

Auf die sprichwörtlich letzte Minute erschien am Montag ein 32-Jähriger zur Grenzkontrolle bei der Bundespolizei auf dem Flughafen Leipzig/ Halle. Allerdings hatte er seine beiden Geldstrafen vom Jenaer Amtsgericht vergessen zu bezahlen.

Der in Hessen lebende Mann hatte zum Zeitpunkt der Ausreisekontrolle nicht genügend Bargeld bei sich. In Begleitung der Bundespolizisten hob er den geforderten Betrag an einem Automaten ab und zahlte anschließend bei den Beamten die Geldbuße.

Danach konnte er die Wache auf dem Flughafen verlassen. Allerdings war der Urlaubsflieger nach Hurghada bereits ohne ihn gestartet.

