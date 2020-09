Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen

Landkreis Tuttlingen) Betrunkener Autofahrer (30.09.2020)

Trossingen (ots)

Anzeichen von Alkoholeinwirkung stellten Beamte des Polizeireviers Spaichingen am heutigen Mittwoch gegen 01.15 Uhr in der Ernst-Haller-Straße bei der Hinterherfahrt eines Autofahrers fest, weshalb sie ihn anhielten und überprüften. Ein bei dem 34-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest ergab rund 2,1 Promille, weshalb die Polizisten ihn in ein Krankenhaus brachten und dort die Entnahme einer Blutprobe veranlassten. Anschließend wurde sein Führerschein beschlagnahmt und er wurde darüber belehrt, bis zur Entscheidung der Staatsanwaltschaft keine führerscheinpflichtigen Fahrzeuge mehr fahren zu dürfen.

