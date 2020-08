Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Urbach (ots)

Am Mittwochnachmittag ereignete sich auf der Landesstraße 264 zwischen Puderbach und Urbach ein Verkehrsunfall , bei dem ein 17-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades und eine 28-jährige Fahrerin eines PKW leichte Verletzungen erlitten. Die PKW Fahrerin und der Leichtkraftradfahrer befuhren in genannter Reihenfolge die Landesstraße 264 aus Richtung Puderbach kommend in Richtung Urbach. Nach dem Ortseingang Urbach musste die PKW Fahrerin verkehrsbedingt anhalten. Der Fahrer des Leichtkraftrades fuhr vermutlich infolge zu geringen Sicherheitsabstand auf das Heck des PKW auf und stürzte auf die Fahrbahn. Der 17-jährige Unfallbeteiligte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren, die Fahrerin des PKW konnte selbstständig einen Arzt aufsuchen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, der Sachschaden wird auf insgesamt ca. 4500,- EUR geschätzt.

