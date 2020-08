Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Neuwied (ots)

Neuwied - Der 38 jährige - Fahrer eines LKW befuhr am 18.08.2020 gegen 10:35 Uhr mit seinem LKW mit Anhänger in der Rudolf-Diesel-Straße ein Tankstellengelände. Die Ladeklappe seines Anhängers war aufgrund der Länge der Ladung geöffnet. Beim Befahren des Geländes streifte er mit der Ladeklappe einen am Rand stehenden 48 jährigen Passanten. Dieser wurde dadurch verletzt und anschließend mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell