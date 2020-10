Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Brand von Carport

Kajütboot

Freiburg (ots)

LKR LÖ

- Weil/Rh. - Haltingen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Ortsrandlage des Wohngebiets von Weil am Rhein-Haltingen aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand eines Carports. Im Carport befanden sich ein Bootsanhänger mit darauf befindlichem Kajütboot. Außerdem befanden sich im Carport und direkt daneben jeweils ein Einachsanhänger. Das Kajütboot und der Carport wurden durch den Brand vollständig zerstört. Die Anhänger wurden jeweils stark in Mitleidenschaft gezogen. Der Brandschaden wird auf ca. EUR 20.000 geschätzt.

Durch die FFW Weil am Rhein-Haltingen konnte der Brand innerhalb kurzer Zeit gelöscht werden. Die weitere Sachbearbeitung erfolgt durch den Ermittlungsdienst des Polizeirevier Weil am Rhein.

Zeugen oder Hinweisgeber werden daher gebeten, sich unter 07621 9797-0 beim Polizeirevier Weil am Rhein zu melden.

Stand: 15:45 Uhr

