Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte Dieseldiebe entwenden in Apensen ca. 500 Liter Kraftstoff

Stade (ots)

Wie erst jetzt bei der Polizei angezeigt, haben bisher unbekannte Dieseldiebe am vergangenen Wochenende, vermutlich am Sonntag den 29.03. in den frühen Nachtstunden gegen 22:30 h in Apensen in der Verlängerung der Fruchtallee auf einem dortigen landwirtschaftlichen Anwesen die Tanks von drei abgestellten Traktoren aufgebrochen und daraus dann ca. 400 bis 500 Liter Diesel abgezapft.

Die Polizei geht davon aus, dass der oder die Täter mit einem passenden Transportfahrzeug am Tatort gewesen sein müssen um die Spritmenge abtransportieren zu können.

Der angerichtete Schaden wird auf über 500 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Apensen unter der Rufnummer 04167-699240.

