Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Einbruch in Einfamilienhaus

Rheurdt (ots)

Am Freitag (25. Oktober 2019) zwischen 17 und 24 Uhr gelangten Unbekannte gewaltsam in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Straße Saelhuysen in Rheurdt-Saelhuysen. Hier durchsuchten sie mehrere Räumlichkeiten und entwendeten ein Mobiltelefon der Marke Samsung und vier Feuerzeuge. Hinweise zu verdächtigen Personen bzw. Feststellungen an die Polizei Geldern, Telefon 02831 - 1250.

