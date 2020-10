Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Brand im Mehrfamilienhaus - Feuerwehreinsatz

Freiburg (ots)

Am Sonntag, den 18.10.2020, gegen 10:30 Uhr, konnte in einem Mehrfamilienhaus in Lörrach, ein Brand aus einem Kellerfenster festgesellt werden. Der Rauch zog hierbei durch das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses. Mehrere Personen mussten durch die Feuerwehr über die Drehleiter und durch das verrauchte Treppenhaus ins Freie gebracht werden.

Der Brand entstand möglicherweise durch einen technischen Defekt bei der Ladung eines Akkus. Insgesamt wurden acht Personen durch den Rettungsdienst wegen der Einatmung von Rauchgasen untersucht und versorgt.

Der entstandene Sachschaden dürfte bei mehreren tausend Euro liegen.

