POL-FR: Winden: Medizinischer Notfall am Steuer

Am Freitagmittag, 16.10.2020, gegen 12.45 Uhr, befuhr ein junger Autofahrer die B 294 von Elzach kommend in Richtung Oberwinden. Aufgrund noch nicht genau geklärter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort letztendlich mit der am Fahrbahnrand befindlichen Leitplanke.

Die beiden Fahrzeugführer, welche sich zu diesem Zeitpunkt auf der Gegenfahrspur befanden, versuchten noch die Kollision zu vermeiden, was jedoch nicht komplett gelang.

Verletzt wurde bei dem Unfall augenscheinlich niemand. Der 1995 geborene Unfallverursacher musste jedoch wegen medizinischer Beschwerden mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Möglicherweise sind die medizinischen Umstände auch der Grund für die Unfallursache. Die Ermittlungen des Polizeirevier Waldkirch dauern andauern an.

