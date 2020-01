Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Bahnbrücke beschmiert

Neugersdorf (ots)

Bislang unbekannte Täter beschmierten in den letzten Tagen eine Bahnbrücke in Neugersdorf mit teilweise undefinierbaren Zeichen auf einer Gesamtgröße von 6,2 Quadratmeter. Die Bundespolizei nahm den Fall am 31. Dezember 2019 auf. Der Schaden wird zur Zeit auf etwa 600,00 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zu dem oder dieTäter machen können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Ebersbach zu melden: 03586 / 76020.

