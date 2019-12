Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Randalierer trieben ihr Unwesen auf dem Löbauer Bahnhof

Löbau (ots)

Am Abend des 28. Dezember 2019 kontrollierten Bundespolizisten den Bahnhof und stießen auf einen demolierten Warenautomaten am Bahnsteig 2/3. Unbekannte hatten den Ausgabeschacht beschädigt. An die Waren im Automateninneren gelangen sie dadurch jedoch nicht.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Eine Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

