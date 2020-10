Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zwei Dutzend falsche Polizisten

Iserlohn (ots)

Etwa zwei dutzend Mal riefen gestern in den Abendstunden falsche Polizeibeamte bei Seniorinnen und Senioren an und versuchten ihnen die bekannten Lügengeschichten aufzutischen. In den bisher bekannt gewordenen Fällen kam niemand zu Schaden. Alle bemerkten den Betrug, legten auf und riefen die echte Polizei an.

Die Polizei appelliert immer wieder an Menschen mit älteren Personen im Verwandten- und Bekanntenkreis oder in der Nachbarschaft: "Warnen Sie Senioren!"

Die Polizei nimmt keine Wertsachen in Verwahrung.

Nehmen Sie keine derartigen Anrufe entgegen. Eine im Display angezeigte Nummer ist definitiv falsch. Der einzige richtige Rat, um nicht massiv unter Druck zu geraten, lautet: Auflegen! Sofort! Rufen Sie anschließend die echte Polizei unter Notruf 110.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell