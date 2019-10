Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1516) Einbrecher öffneten Tresor in Autohaus - Polizei bittet um Hinweise

Rothenburg o. d. Tauber (ots)

Von Samstag auf Sonntag (26.-27.10.2019) kam es in einem Autohaus in Rothenburg o. d. Tauber (Lkrs. Ansbach) zu einem Einbruch in ein Autohaus. Die Kriminalpolizei Ansbach bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Täter drangen zwischen 13:00 Uhr (Sa) und 16:00 Uhr (So) gewaltsam in die Geschäftsräume des Autohauses in der Heckenackerstraße ein. Dort entwendeten sie insgesamt mehrere Hundert Euro Bargeld aus einer Geldkassette sowie aus einem Tresor, den sie beim Öffnen massiv beschädigten. Der Sachschaden liegt ersten Schätzungen zu Folge bei mehreren Tausend Euro.

Beamte der Kriminalpolizei Ansbach übernahmen die Spurensicherung. Die Ermittler bitten außerdem um Zeugenhinweise. Wahrnehmungen zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen, die im Bereich der Heckenackerstraße aufgefallen sind, können der Polizei unter der Rufnummer 0911 2112-3333 gemeldet werden.

Michael Konrad / mc

