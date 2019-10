Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1513) Einbruch in Autohaus - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Rothenburg o. d. Tauber (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (26.-27.10.2019) brach ein bislang unbekannter Täter in ein Autohaus in Rothenburg o. d. Tauber (Lkrs. Ansbach) ein. Die Kriminalpolizei Ansbach bittet um Zeugenhinweise.

Die Täter drang in der Zeit zwischen 23:50 Uhr (Sa) und 00:10 Uhr (So) auf noch unbekannte Weise in das Autohaus in der Ansbacher Straße ein. Aus den Geschäftsräumen entwendete er anschließend mehrere Tausend Euro Bargeld.

Ein Anwohner hatte den Täter beim Verlassen des Gebäudes beobachten können und die Polizei verständigt. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei, an denen auch ein Diensthund der mittelfränkischen Polizei beteiligt war, führten jedoch nicht zur Festnahme eines Tatverdächtigen.

Am Tatort wurde eine Spurensicherung durchgeführt. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Ansbach übernimmt die weiteren Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können oder verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Ansbacher Straße gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Unter der Rufnummer 0911 2112-3333 ist ein Hinweistelefon geschaltet.

Michael Konrad

