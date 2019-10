Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1515) Drogenfund nach Gewahrsamnahme

Nürnberg (ots)

Beamte der Nürnberger Innenstadtinspektion nahmen am frühen Sonntagmorgen (27.10.2019) einen 40-jährigen Mann fest, in dessen Wohnung sich u.a. zahlreiche Drogen fanden. Dabei hatte der Besuch bei dem Mann einen ganz anderen Zweck.

Kurz nach 01:00 Uhr kam es im Stadtteil Rosenau zu einem Polizeieinsatz, an dessen Ende die Gewahrsamnahme einer 15-jährigen Betrunkenen stand. Die Jugendliche wurde zur Dienststelle gefahren. Als die Voraussetzungen der Gewahrsamnahme weggefallen waren, brachte man das Mädchen in die Wohnung ihrer Mutter in die Nürnberger Südstadt.

Als die Beamten die Wohnung betraten, stieg ihnen sofort starker Marihuanageruch in die Nasen. Im Schlafzimmer trafen sie dann auf den 40-Jährigen. Außerdem lagen zahlreiche Dosen und andere Behältnisse im Zimmer, die augenscheinlich mit Drogen gefüllt waren.

Im weiteren Verlauf der nun angeordneten Wohnungsdurchsuchung fanden sich neben weiteren Drogen auch ein sog. Einhandmesser, ein höherer Geldbetrag sowie eine ungeladene Schreckschusswaffe.

Der Beschuldigte wurde festgenommen und dem Fachkommissariat der Kripo Nürnberg überstellt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg wird der Beschuldigte im Laufe des Tages (28.10.2019) einem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage überstellt.

Die Ermittlungen dauern an.

Bert Rauenbusch / mc

