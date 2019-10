Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1514) Nachbarschaftsstreit über Treppenhausbeleuchtung eskalierte - Mann mit Messer verletzt

Nürnberg (ots)

Am späten Samstagabend (26.10.2019) kam es im Nürnberger Stadtteil Marienberg zu einem folgenschweren Nachbarschaftsstreit. Ein 55-jähriger Mann wurde dabei mit einem Messer verletzt.

Der 55-Jährige hatte sich in einem Wohnhaus in der Georg-Buchner-Straße von der Treppenhausbeleuchtung im Obergeschoss des Gebäudes gestört gefühlt. Als er sich gegen 21:45 Uhr daran machte, die Glühbirne aus der Fassung zu schrauben, kam es mit dem 31-jährigen Bewohner des Dachgeschosses zu einem Streit. Dieser eskalierte als der 31-Jährige zu einem Messer griff und seinem Kontrahenten damit eine Schnittwunde am Oberkörper zufügte. Dem 55-Jährigen gelang es im Verlauf der Auseinandersetzung, dem Angreifer das Messer abzunehmen.

Die Verletzung des 55-jährigen Mannes war nicht lebensgefährlich. Er wurde vom Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizeiinspektion Nürnberg-Ost leitete gegen den 31-jährigen Hausbewohner ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

