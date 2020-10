Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher lösen Alarm aus

Iserlohn (ots)

Ein bisher unbekannter Täter versuchte heute, um 3.30 Uhr, in ein Reifengeschäft an der Hagener Straße einzubrechen. Der Versuch misslang. Der Täter flüchtete. Er hinterließ Sachschaden.

An der Kantstraße knackten Einbrecher zwischen Freitagabend und Montagmorgen eine Tür zur dortigen Kita. Sie richteten Sachschaden an, machten jedoch keine Beute.

Die Taschendiebe sind weiter unterwegs in Iserlohn. Am Montag erwischten sie eine 57-jährige Iserlohnerin in einem Bekleidungsgeschäft an der Unnaer Straße. Gegen 11.45 Uhr wollte sie an der Kasse bezahlen, fand aber ihr Portemonnaie nicht. Beim Prüfen der Überwachungsaufnahmen fand sich die entscheidende Szene genau um 11.43 Uhr: Eine Unbekannte mit langem, dunklen Mantel greift in die Tasche ihres Opfers und zieht ein Portemonnaie heraus. Die Unbekannte dürfte etwa 20 bis 25 Jahre alt sein. Sie trug eine Handtasche, Mütze und Maske - alles in Schwarz. In ihrer Begleitung war eine etwa gleichaltrige Frau mit einer dunkelgrünen Jacke mit Fellkragen und Maske mit Tigerfell-Muster.

Hinweise nimmt die Wache Iserlohn entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell