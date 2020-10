Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lenzkirch: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In der Nacht von Samstag 17.10.2020, auf Sonntag 18.10.2020, kam es in der Straße "Im Niederdorf", in Lenzkirch, zu einem Verkehrsunfall.

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte ein dort befindliches Verkehrszeichen und einen Weidezaun. Der Fahrer entfernte sich mit seinem Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Titisee-Neustadt (Tel.: 07651/9336-0) zu melden.

