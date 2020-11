Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für das Polizeikommissariat Vechta vom 08.11.2020

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Verkehrsunfall mit Trunkenheit

Am Samstag, 07.11.2020, gegen 02.10 Uhr, kam es auf der Vechtaer Straße in Lohne zu einem Verkehrsunfall. Ein 30-jähriger Mann kam mit seinem PKW, aufgrund von Alkoholkonsum, nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr einen kleinen Baum, zwei Lichtmasten und blieb auf der Berme stehen. Der Fahrzeugführer flüchtete zunächst von der Unfallstelle, konnte aber schnell ermittelt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,6 Promille. Am PKW, ebenso am Baum und den Lichtmasten entstand Sachschaden. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Bakum/Vestrup - Verkehrsunfallflucht

In der Nacht vom 06.11.2020, 18:00 Uhr auf den 07.11.2020 gegen 09:00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Der bislang unbekannte Täter kommt auf der Hochelstener Straße in Höhe Hausnummer 1 in Vestrup von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei einen Zaun. Daraufhin entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Vechta nimmt Hinweise unter 04441 / 943-0 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 07.11.20, in der Zeit zwischen 13.00 Uhr - 13.30 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Elektronikfachmarktes an der Falkenrotter Straße ein weißer PKW BMW beim Ein-/Ausparken durch einen unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter 04441/943-0 in Verbindung zu setzen.

Vechta - Verkehrsunfall mit Trunkenheit und einer leicht verletzten Person

Am Samstag, 07.11.2020, kam es gegen 23:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Oyther Straße in Vechta. Ein 28-jähriger Mann aus Vechta überfuhr mit seinem Pkw die Insel des Kreisverkehrs und kam im Straßengraben zum Stehen. Die Beamten konnten bei dem Beschuldigten Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,55 Promille. Bei dem Beschuldigten wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet. Weiter bestand bei dem Fahrer ein Fahrverbot. Ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurden eingeleitet.

Goldenstedt - Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Am Sonntag, 08.11.20, gegen 05.30 Uhr, befuhr ein 19-jähriger aus Goldenstedt mit seinem PKW die Vechtaer Straße, hierbei kam er nach links von der Fahrbahn ab. Bei der Unfallaufnahme konnte deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,04 Promille. Es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet, der Führerschein beschlagnahmt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeikommissariat Vechta

Bahnhofstraße 9

49377 Vechta

Telefon: 04441/943-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell