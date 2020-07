Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Drei Nachtschwärmerinnen durch Bundespolizei aufgegriffen

Bonn (ots)

Zurückliegende Nacht kontrollierte eine Streife der Bundespolizei drei augenscheinlich Minderjährige im Bonner Hauptbahnhof. Das Trio wurde in Gewahrsam genommen.

Gegen 03:00 Uhr entdeckten die Einsatzkräfte der Bundespolizei am Bahnsteig 1 drei Mädchen. Aufgrund ihres jugendlichen Aussehens befragten die Beamten das Trio. Es stellte sich heraus, dass sie ohne Einverständnis ihrer Eltern einen "nächtlichen" Ausflug durch Bonn machten. Die Polizisten nahmen die Mädchen im Alter von 14 bis 16 Jahren in Gewahrsam. Da die Erziehungsberechtigten telefonisch nicht erreicht werden konnten, wurden die Mädchen in einer Jugendschutzeinrichtung der Stadt Bonn untergebracht.

