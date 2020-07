Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolg der Bundespolizei; Norweger versteckten Drogen im Wert von 1,7 Millionen Euro im Auto

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Kleve - Kempen - Straelen (ots)

Bereits am Freitag, 19. Juni 2020 um 17:10 Uhr, überprüfte die Bundespolizei auf der Autobahn A 40 an der Anschlussstelle Straelen zwei Norweger im Alter von 26 und 28 Jahren in einem in Norwegen zugelassenen Nissan X-Trail. Da die Reisenden widersprüchliche Angaben zum Reiseweg machten, schauten die Beamten genauer nach. Im Rahmen der anschließenden Fahrzeugkontrolle wurden Unregelmäßigkeiten im Fußraum und an den Seitenverkleidungen im Kofferraum erkannt. Nach Öffnung der Hohlräume konnten im Fahrzeug insgesamt 77 Pakete mit 61,65 Kilogramm Heroin aufgefunden und sichergestellt werden. Die Männer wurden vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dem Zollfahndungsamt Essen zur weiteren Sachbearbeitung übergeben. Der Straßenverkaufswert der Betäubungsmittel liegt bei 1,7 Millionen Euro. Beide Personen befinden sich auf richterliche Anordnung in Untersuchungshaft.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Kleve

Uwe Eßelborn



Telefon: (02821) 7451-0

E-Mail: presse.kle@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW

Internet: www.bundespolizei.de



Emmericher Straße 92-94

47533 Kleve



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell