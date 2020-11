Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Sachbeschädigung einer Fensterscheibe

Am Sonntag, dem 08.November 2020, gegen 22.30 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter die Fensterscheibe eines Wohnhauses an der Langen Straße. An der Scheibe entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Barßel (Tel.:04499-922200) in Verbindung zu setzen.

