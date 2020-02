Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugen und Beteiligte nach Verkehrsunfall gesucht

Heinsberg (ots)

Am Dienstag, 11. Februar, gegen 7.40 Uhr, ereignete sich auf der Rheinertstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger. Ein 26-jähriger Mann aus Heinsberg fuhr mit seinem Pkw BMW auf der Rheinertstraße und bog an der Einmündung nach rechts, ebenfalls auf die Rheinertstraße, in Richtung Professor-Rauschen-Straße, ab. Im Einmündungsbereich sei ihm ein unbekannter, männlicher Jugendlicher vor das Fahrzeug gelaufen. Dieser wurde vom Pkw erfasst und fiel auf die Motorhaube. Der Heinsberger habe sofort angehalten. Der Jugendliche sei dann von der Motorhaube geklettert und habe sich entschuldigt. Zwei Frauen, die den Unfall beobachteten, rieten dem jungen Mann, einen Arzt aufzusuchen. Dieser habe jedoch angegeben, zur Schule zu müssen. Nachdem der BMW Fahrer ihm seine Personalien gegeben hatte, habe er sich von der Unfallstelle entfernt. Der Jugendliche war zirka 15 bis 16 Jahre alt, 178 Zentimeter groß und hatte dunkle Haare. Der Autofahrer meldete den Vorfall kurze Zeit später bei der Polizei. Zur Klärung des Geschehens sucht die Polizei den jungen Mann sowie die beiden Frauen, die den Unfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg zu melden, Telefon 02452 920 0.

