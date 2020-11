Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 21. November 2020:

WolfenbüttelWolfenbüttel (ots)

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz 20.11.2020, 20:45 Uhr 38170 Schöppenstedt, Am Schützenplatz Bushaltestelle

Am 20.11.2020, gg. 20:45 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung der Polizeistation Schöppenstedt ein junger Mann (18) auf, der sich in einer Bushaltestelle Am Schützenplatz einen Joint drehte. Jetzt erwartet ihn ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

