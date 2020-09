Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200925-4-pdnms Friday for Future Demonstration in Eckernförde

Eckernförde (ots)

Am 25.09.2020 zwischen 10.00 - 17.00 Uhr fanden zwei Demonstrationsveranstaltungen mit der Thematik "Friday for Future" in Eckernförde statt. Von 10.00Uhr bis 12.00Uhr fand eine ca. 10km lange Fahrraddemonstration mit ca. 100 Teilnehmern statt. Im Anschluss fand eine Mahnwache des gleichen Anmelders auf dem Rathausmarkt statt. Diese sowie die dazugehörigen Beiträge wurde vornehmlich von zufällig anwesenden Passanten besucht (durchschnittlich zeitgleich 10-20 Personen / ca. 100Personen insgesamt). Beide Veranstaltungen blieben absolut friedlich und störungsfrei.

