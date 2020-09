Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200925-2-pdnms Überladener Klein LKW auf der A7

Rendsburg

Am 24.09.2020, gegen 19:40 Uhr, fiel der Streifenwagenbesatzung des Schwerlasttrupps des Polizeibezirksreviers Rendsburg ein Klein-Lkw auf, welcher in Höhe Owschlag auf der A7 in Richtung Süden unterwegs war. Auffällig war, dass er "gut in den Seilen hing", viel Federweg machten die Blattfedern bei Bodenwellen nicht mehr. Die Streifenwagenbesatzung überprüfte den Sprinter auf dem Rastplatz "Hüttener Berge West" .. Nachdem der rumänische Fahrer die Ladebordwand öffnete sahen die Beamten, dass der Laderaum bis unter das Dach mit Altkleidern gefüllt war. Die anschließende Wägung ergab nach Toleranzabzug 6550kg, damit war der Lkw um 3 t überladen, was knappe 90% waren. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Der Fahrer verständigte den Unternehmer, welcher einige Stunden später mit einem 7,5t- Lkw große Teile der Ladung übernahm. So konnten beide ihre Fahrt in Richtung Neumünster fortsetzen. Dem Unternehmer, sowie dem Fahrer erwarten empfindliche Bußgelder in Höhe von jeweils 235EUR und 1.Pkt.

