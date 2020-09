Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Unbekannter fährt auf Polizeibeamten zu

Wietze (ots)

In der Nacht zu heute wurde der Polizei gegen 01 Uhr eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Lebenspartnern gemeldet. Der 33-jährige Beschuldigte hatte sich bereits entfernt, konnte aber gegen 02 Uhr an der Wohnanschrift des Opfers in einem Auto sitzend festgestellt werden.

Als dieser die Polizei erkannte, flüchtete er. Beim Versuch den Pkw zu stoppen, fuhr dieser auf einen Polizeibeamten zu. Der Polizist konnte durch einen Sprung zur Seite verhindern, von dem Pkw erfasst zu werden.

Im Anschluss kam es zu einer Verfolgungsfahrt durch Wietze, die letztendlich bis in den Bereich der Polizeiinspektion Heidekreis führte. Dort konnte das Auto im Bereich Lindwedel aufgefunden werden.

Wer letztendlich den Pkw Fiat gefahren ist, wird aufgrund widersprüchlicher Angaben noch ermittelt. Es steht im Raum, dass zu der Körperverletzung ein Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln hinzukommt.

Zeugen, die in der Nacht einen Fiat 500 mit auswärtigem Kennzeichen gesehen haben und Angaben zum Fahrer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wietze unter Tel.: 05146/98230 zu melden.

