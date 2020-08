Polizei Bonn

POL-BN: Rheinbach-Oberdrees: Unbekannte brachen zwei Trecker auf Firmengelände auf - Hochwertige Bordcomputer und ein Navigationssystem entwendet - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

In dem Zeitraum zwischen dem 10.08., gegen 17:00 Uhr, und dem 12.08.2020, gegen 11:30 Uhr kletterten bislang unbekannte Täter über einen etwa zwei Meter Zaun auf ein großflächiges Firmengelände auf der Straße "Im Broich". Nach der Spurenlage öffneten sie hier gewaltsam die Fahrkabinen von zwei hier abgestellten Traktoren. Die Diebe entwendeten nach dem derzeitigen Sachstand neben zwei Bordcomputern auch ein hochwertiges Navigationssystem - mit der Beute im Gesamtwert von mehreren tausend Euro verließen sie das Gelände schließlich unerkannt. Der an den Treckern entstandene Sachschaden wird auch auf mehrere tausend Euro geschätzt. Nach erfolgter Anzeigenerstattung hat das zuständige KK 37 die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Zeugen, die Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu dem geschilderten Tatgeschehen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

