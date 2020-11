POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad 21.11.2020 - 22.11.2020, 09.00 Uhr

Polizei Salzgitter

Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad 21.11.2020 - 22.11.2020

PK Salzgitter-BadPK Salzgitter-Bad (ots)

Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch Ort: 38259 Salzgitter-Bad, Am Hamberg Am Samstag, den 21.11.2020, gegen 05:00 Uhr gelangen mehrere, bislang unbekannte Täter durch ein zuvor zerstörtes Fenster in eine leerstehende Gaststätte und richteten hier unter Benutzung eines Feuerlöschers erheblichen Schaden an. Ersten Ermittlungen nach wurden keine Gegenstände aus dem Inneren der Gaststätte entwendet, weshalb es sich vermutlich um Vandalismus handelt. Der Gesamtschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Salzgitter-Bad zu wenden. Tel. 05341/825-0

Sachbeschädigung an mehreren Pkw Ort: 38229 Salzgitter-Gebhardshagen, Haßjägerweg Am 20.11.2020, wurden in den Abendstunden zwei Pkw in der genannten Straße abgestellt. In den Morgenstunden des 21.11.2020 stellten die Halter und gleichzeitig Geschädigten dann fest, dass jeweils die Außenspiegel der Beifahrerseite durch einen bislang unbekannten Täter beschädigt wurden. Zudem konnte vor Ort an einem weiteren Pkw eine Sachbeschädigung festgestellt werden. Hierbei wurde der Frontscheinwerfer der Beifahrerseite beschädigt. Der genaue Tatzeitraum kann bei diesem Pkw nicht eingegrenzt werden. Es ist zu vermuten, dass alle drei Sachbeschädigungen im Zusammenhang stehen. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Salzgitter-Gebhardshagen zu wenden. Tel. 05341/86724-0

