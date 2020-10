Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung zu den Corona-Kontrollen vom Wochenende 23.10.2020 bis 25.10.2020 der Landkreise Cloppenburg und Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Zur Bekämpfung des gegebenenfalls weiter ansteigenden Infektionsgeschehens der Atemwegserkrankung COVID-19 in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta führte die Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta auch am gesamten Wochenende (Freitag, 23.10.2020 bis Sonntag, 25.10.2020) verstärkt Corona-Kontrollen durch. Am Samstag, 24.10.2020 in der Zeit von 20:00 Uhr bis 23:30 Uhr erfolgten durch die Verfügungseinheit der PI Cloppenburg / Vechta in Zusammenarbeit mit der Stadt Vechta, Stadt Lohne, der Stadt Dinklage und des Landkreises Vechta Kontrollen mit überwiegend präventivem Charakter. Im Wesentlichen verliefen die Kontrollen ohne besondere Vorkommnisse.

Bei den gesamten Kontrollen am Wochenende im Bereich des Landkreises Cloppenburg, als auch Vechta wurden u.a. auf die Unterbindung von unzulässigen Feiern und Ansammlungen ohne die Einhaltung der vorgeschriebenen Abstände geachtet. Am Freitag, 23.10.2020, gegen 22:20 Uhr wurde in Vechta in der Universitätsstraße durch Zeugen eine sog. Corona-Party mit 20-25 Personen gemeldet, die draußen unter einem Pavilion stattfinden sollte. Bei der polizeilichen Kontrolle konnte lediglich nur noch eine Person an einem Tisch sitzend, mit mehreren, abgestellten alkoholischen Getränken, festgestellt werden. Offensichtlich hatten sich die Gäste bei Eintreffen der Beamten vor Ort kurz zuvor entfernt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoß gegen das IfsG wurde eingeleitet. Auf einem Schulhof in Ramsloh kontrollierten Beamte des PK Friesoythe am Freitag, gegen 23:35 Uhr insgesamt 8 Jugendliche, die dort Alkohol konsumierten und laut Musik hörten. Die Abstände wurden hier nicht eingehalten und die MNB nicht getragen. Sie wurden an die erziehungsberechtigten Eltern übergeben. Am Samstag, 24.10.2020, gegen 01:00 Uhr standen über 10 Personen auf dem Parkplatz in der Eschstraße in Cloppenburg dicht gedrängt zusammen. Hierbei wurde der Mindestabstand von 1,5m deutlich unterschritten. Als die Polizeibeamten die Gruppe kontrollieren wollten, entfernten sich mehrere Personen fußläufig. In Vechta, Antoniusstraße konnten am Samstag, 24.10.2020, gegen 01:30 Uhr auf einem Grundstück mehrere Personen festgestellt werden, die offensichtlich eine Party feierten. Auch hier wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt. Im Bereich der Polizei Friesoythe wurde am Samstag, 24.10.2020, gegen 13:00 Uhr in Neuscharrel eine private Party mit etwa 100 Gästen aufgelöst. Eine private Reitveranstaltung mit Getränkestand, DJ und Grillstand fand dort statt. Weiterhin hielten sich einige Gäste nicht an die bestehenden Corona-Regeln bzgl. Abstandsgebot und MNB-Pflicht. Auch in Goldenstedt, Ortsteil Lutten in der Langfördener Straße wurde eine "Corona-Party" in einer Partyhütte am Samstagabend veranstaltet. Die Beamten fertigten insgesamt 10 Ordnungswidrigkeitenanzeigen gegen die angetroffenen Personen. Die Feierlichkeit wurde beendet.

Am Samstag, 23.10.2020, gegen 22:30 Uhr feierten rund 25 Familienangehörige und ein Dutzend Kinder privat eine Taufe in der Streesemannstraße in Vechta. Aufgrund der gegebenen Räumlichkeiten konnte der Mindestabstand nicht eingehalten werden. Weiterhin wurden keine MNB getragen. Die Familienfeier wurde durch die Polizei beendet.

In den Landkreisen Cloppenburg und Vechta wurden anlassunabhängig auch Gaststätten u.a. auf das Vorhandensein von Hygienekonzepten und deren Einhaltung, sowie die derzeit hierfür geltende Sperrstunde ab 23:00 Uhr überprüft. Hierbei wurden teils kleinere Verstöße, wie mangelnde Abstandsregelung unter Gästen verschiedener Tische und fehlende Umsetzung der Hygienevorschriften festgestellt und vor Ort durch die Verantwortlichen umgehend beseitigt. Am Freitag, 23.10.2020, gegen 23:35 Uhr stellten Beamte in Vechta in einer Shisha-Bar in der Große Straße fest, dass dort ein Verstoß hinsichtlich der maximal erlaubten Anzahl von Personen an einem Tisch vorlag. Zunächst erfolgte eine mündliche Verwarnung. Als die Beamten wenig später ein zweites Mal die Shisha-Bar kontrollierten, wurde erneut festgestellt, dass mehrere Personen ohne MNB dichtgedrängt an einem Tisch saßen. Auf den Betreiber der Bar wartet jetzt ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Weiterhin verstießen am Freitag, 23.10.2020, gegen 23:13 Uhr in Damme, in der Große Straße, in einem dortigen Cafe mehrere Personen gegen die Abstandsregelung. An insgesamt drei Tischen wurden "Karten gespielt". Durch den Wirt wurde die Sperrstunde ab 23:00 Uhr nicht eingehalten, so dass auch hier entsprechende Verfahren eingeleitet werden mussten. Am Samstag, gegen 22:15 Uhr kontrollierten Beamte eine Sportsbar in Steinfeld, Diepholzer Straße. Hier wurden diverse Verstöße nach dem IfsG, u.a. MNB-Pflicht, Hygienekonzept und Datenerhebung der Gäste festgestellt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde auch hier gegen den Verantwortlichen eingeleitet. In einem Schnellimbiss in Barßel, in der Dorfstraße konnte am 24.10.2020, gegen 16:00 Uhr den Beamten kein Hygienekonzept vorgelegt werden. Ein Mitarbeiter trug die MNB nicht ordnungsgerecht.

Mehrere Personen bemängelten gegenüber der Polizei weiterhin, dass Verkaufsstellen des Groß- und Einzelhandels im Landkreis Cloppenburg die Griffe benutzter Einkaufswagen nach dem Gebrauch nicht desinfiziert werden. Hierfür müssen die Geschäfte Sorge tragen. Auch ein aufgestellter Reinigungsautomat für Einkaufswagen bei einem Einzelhandelsgeschäft in Molbergen befreit nicht von der Kontrolle der Verantwortlichen.

Weiterhin meldeten besorgte Bürger der Polizei im Landkreis Cloppenburg, als auch im Landkreis Vechta mehrfach, dass mehrere Gottesdienste unter Nichtbeachtung der Corona-Regeln stattfinden würden. Die meisten Überprüfungen verliefen hierzu jedoch negativ. In Damme, Am Röteteich konnte am Samstag, 25.10.2020, gegen 10:40 Uhr bei einem Gottesdienst mit etwa 50 Personen dies nicht bestätigt werden. Ohne MNB, Abstandsregelung, Kontaktlisten und Hygienekonzept wurde der Gottesdienst abgehalten. Die Anzahl der Gäste wurde vor Ort reduziert, so dass eine Fortführung des Gottesdienstes gewährleistet werden konnte.

Im Rahmen weiterer Präsenzstreifen, u.a. auch Fußstreife im Stadtgebiet von Cloppenburg wurden mehrere Personen hinsichtlich der 1,5m Abstandregelungen und MNB-Pficht mündlich verwarnt. Alle zeigten sich einsichtig und legten die mitgeführten MNB sofort an.

Insgesamt kann erfreulicher Weise festgestellt werden, dass sich überwiegend an die neuen Allgemeinverfügungen vom 21.10.2020 und 23.10.2020 der Landkreise Cloppenburg und Vechta gehalten wird.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

PHK'in Tesch, DSL'in

Telefon: 04471/1860-112

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell