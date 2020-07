Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/Landkreis Konstanz) Unerlaubte Entsorgung von Öl (23.07.2020)

Singen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Müllentsorgung, die am Donnerstag gegen 12 Uhr in der Münchriedstraße, am Radweg vom Sportgelände Richtung Tierheim, gemeldet wurde. Unbekannte hatten zwei Eimer mit teerhaltigen Isolier-/Dichtanstrichen am Straßenrand abgestellt. Der Bauhof Singen holte die illegal dort entsorgten Abfälle ab. Personen, die Angaben zu den Verursachern oder sonstige sachdienliche Hinweise gegen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen, Telefon 07731/8880, in Verbbindung zu setzen.

