Polizei Braunschweig

POL-BS: Einbrüche in Wohnhäuser

Braunschweig (ots)

Am letzten Freitag kam es in Braunschweig, Harnischweg, zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus.

Die Terrassentür wurde aufgehebelt, anschließend wurden im Haus diverse Behältnisse durchsucht.

Der oder die Täter entkamen unerkannt unter Mitnahme von Bargeld und Elektroartikeln.

Ebenfalls am letzten Freitag wurde ein Wohn- und Geschäftshaus in Thune Ziel von Einbrechern.

Nachdem diese sich durch ein Bürofenster Zugang zu Wohnetage verschaffen hatten, entwendeten sie vorgefundenen Schmuck und Bargeld.

Auch sie konnten unerkannt entkommen.

Hinweise zu den Taten nimmt die Kriminalpolizei unter 0531 476-2516 entgegen.

