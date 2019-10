Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Autodiebe stehlen DaimlerChrysler

Mönchengladbach (ots)

Es muss in der Zeit zwischen Sonntag, 11 Uhr und Montag, 10 Uhr gewesen sein, als Diebe einen an der Gartenstraße geparkten DaimlerChrysler C 200 CDI stahlen. Das Fahrzeug war rot und hatte Kennzeichen mit Mönchengladbacher Städtekennung.

Hinweise zu möglicherweise tatrelevanten Beobachtungen bitte an die Polizei unter 02161-290. (cw)

