Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Friseurladen

Mönchengladbach (ots)

Am vergangenen Wochenende sind bislang unbekannte Täter in die Passage an der Friedrich-Ebert-Straße eingebrochen, indem sie ein Fenster aufhebelten. Anschließend schlugen sie die Glastür eines Friseursalons ein.

Die Tatzeit müsste zwischen Samstag, 20.30 Uhr und Montag, 7 Uhr liegen. Ob die Einbrecher etwas stahlen ist derzeit noch unklar.

Hinweise zu möglicherweise tatrelevanten Beobachtungen bitte an die Polizei unter der Rufnummer 02161-290. (cw)

