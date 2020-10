POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe vom 24.10/25.10.2020

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Saterland / OT Strücklingen - Diebstahl-

In der Nacht vom 23.10.2020 auf den 24.10.2020 entwendet ein bislang unbekannter Täter von einem VW Golf das hintere Kennzeichen. Der Pkw war in der Straße "Utender Damm" abgestellt.

Hinweise bitte an die Polizei Saterland (04498/923770) oder die Polizei Friesoythe (04491/93160)

Barßel -Heckenbrand-

Am 24.10.2020, gegen 13:10h, gerät in der "Bürgerstraße" eine ca. 10 Meter lange Hecke, aufgrund von Unkrautvernichtungsarbeiten, in Brand. Der Brand kann durch Anwohner eigenständig gelöscht werden. Die freiwillige Feuerwehr Barßel, welche zum Einsatzort entsandt wurde, musste nicht mehr eingreifen.

