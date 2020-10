POL-CLP: Pressemeldung PK Vechta

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Vechta - Fahren unter Alkoholeinfluss Am 23.10.2020 gegen 19:27 Uhr befuhr ein 52-jähriger Visbeker mit seinem Fahrrad die Langfördener Straße. Der Fahrradfahrer ist zuvor einigen Passanten aufgrund seiner sehr unsicheren und auffälligen Fahrweise aufgefallen. Die Beamten konnten bei einer Verkehrskontrolle feststellen, dass der Beschuldigte deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde dem Fahrzeugführer untersagt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Bakum - Einbruchdiebstahl von Fahrrädern In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in Bakum, am Südholzer Ring zu einem Einbruch in einen Schuppen. Unbekannte Täter brachen die Tür zu einem Lagerraum auf und entwendeten aus diesem ein Rennrad und ein E-Bike. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Bakum oder in Vechta in Verbindung zu setzen.

Vechta - PKW gerät in den Gegenverkehr - zwei leicht verletzte Personen Am Samstagmorgen, 24.10.2020, gegen 09:00 Uhr, kam es auf der Straße "Windallee" in Vechta, in Höhe der Brücke "Moorbach", zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Dabei geriet ein 56 Jahre alter Vechtaraner, der die Straße "Windallee" in Richtung Universität, befuhr, mit seinem Mercedes Benz in den Gegenverkehr. Es kommt zum Frontalzusammenstoß mit einem 56-jährigen Vechtaraner, der mit einem Mini-Cooper in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß werden beide Unfallbeteiligten leicht verletzt. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit. Es entsteht ein Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 EUR. Die Feuerwehr Vechta wurde zur Säuberung der Fah

