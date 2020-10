Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage- Diebstahl eines Pedelecs und eines Damenrades

Zwischen Dienstag, 20. Oktober 2020, 18.00 Uhr, und Donnerstag, 22. Oktober 2020, 15.00 Uhr, kam es in der Wilhelmsstraße Ecke Maximilianstraße zu einem Diebstahl. Bisher unbekannte Täter begaben sich auf ein eingezäuntes Grundstück und entwendeten aus einem Lagerraum zwei abgestellte Räder, ein Pedelec und ein Damenrad. Bei dem Pedelec handelte es sich um ein schwarzes Pedelec des Herstellers KTM. Bei dem anderen Fahrrad handelte es sich um ein schwarzes Damenrad des Herstellers Sparta. Beide Räder sind mit einer Halterung für einen Korb ausgestattet. Zudem befinden sich an den Räder Aufkleber von örtlichen Fahrradhändlern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage (Tel. 04443-977490) entgegen.

