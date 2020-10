POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Emstek - Personeller Umbruch bei der Polizeistation Emstek

Ab dem 01. Oktober 2020 beginnt bei der Polizeistation Emstek ein personeller Umbruch. Zunächst verabschiedete sich Polizeikommissar Wadim Sartison von den Emstekern, um wieder im Einsatz- und Streifendienst in Cloppenburg zu arbeiten. Seine Stelle nimmt Polizeioberkommissar Thomas Raab ein, der seinerseits zuletzt im Einsatz- und Streifendienst in Cloppenburg tätig gewesen ist. Der verheiratete 33-Jährige ist Vater eines Kindes und seit 2007 bei der Polizei Niedersachsen tätig. Er verfügte bereits über mehrjährige Erfahrung im Bereich der Stationsarbeit. In seiner Freizeit geht er gerne Joggen. Ein Blick in die Zukunft deutet bereits die weiteren Veränderungen an. Polizeihauptkommissar Heinz Hopfmann wird voraussichtlich im Februar 2021 nach 44 Dienstjahren in den wohlverdienten Ruhestand eintreten. Seinen Platz nimmt Polizeioberkommissar Dirk Wichmann einnehmen. Der 46-jährige Polizeioberkommissar kommt ebenfalls aus dem Einsatz- und Streifendienst in Cloppenburg. Er begann 1992 seinen Dienst bei der Polizei in Hannoversch Münden. Der verheiratete Familienvater zweier Kinder kennt Emstek und seine Bürgerinnen und Bürger bereits, da seine Frau gebürtig aus Emstek stammt. Neben dem Polizeidienst engagiert er sich im Bereich Fußball als sportlicher Leiter des JFV Cloppenburg. Dirk Wichmann freut sich auf seine neuen Aufgaben und steht den Bürgern und Bürgerinnen - auch auf Plattdeutsch - mit Rat und Tat zur Seite. Polizeidirektor Jörn Kreikebaum, Leiter der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, begrüßte Thomas Raab und Dirk Wichmann herzlich auf ihren neuen Dienstposten: "Mit Thomas Raab und Dirk Wichmann haben wir zwei Kollegen gefunden, die gewachsen sind in die Fußstapfen von Heinz Hopfmann und Wadim Sartison zu treten. Ich schätze beide als erfahrene und hilfsbereite Polizeibeamte. Sie werden den guten Ruf der Polizeistation Emstek mit Sicherheit fortführen. Die räumliche Nähe zur Gemeindeverwaltung ist hier ein Faktor für die starke Kooperation zwischen Kommune und Polizei." Bürgermeister Michael Fischer betonte die gute Zusammenarbeit: "Die Polizei ist und bleibt ein wichtiger Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort. Daher freue ich mich sehr, dass die Polizeistation Emstek seit dem ersten Oktober mit zwei neuen Kollegen von montags bis freitags im Tagesdienst für "Sicherheit und Ordnung" vor Ort sorgen wird. Mit den "Neuzugängen", den Polizeioberkommissaren Dirk Wichmann und Thomas Raab, bekommt der bereits langjährig und demnächst in den wohlverdienten Ruhestand wechselnde "Ortssheriff" Heinz Hopfmann engagierte neue Nachfolger. Heinz Hopfmann wünsche ich von allen Kollegen aus dem Rathaus gute Besserung. Ich freue mich auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit mit unseren neuen Nachbarn im Rathaus."

