Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl eines Pedelec während Probefahrt

Am Donnerstag, 22. Oktober 2020, kam es gegen 13.43 Uhr an der Löninger Straße zu einem Pedelec-Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter begab sich zu einem Fahrrad-Geschäft an der Löninger Straße und gab vor eine Probefahrt mit einem Fahrrad machen zu wollen. Als er diese im Beisein einer Beschäftigten durchführte ergriff er über den Fröbelweg in Richtung Prozessionsweg die Flucht. Der Täter wird als etwa 180 cm groß und ca. 30 Jahre alt geschätzt. Er soll einen dunkelblauen Pullover mit einem hellblauen Hemd darunter getragen haben. Dazu war er mit einer dunklen Jeans und weißen kurzen Strümpfen bekleidet. Er trug eine Brille und kurze, schwarze Haare. Bei dem gestohlenen Fahrrad handelte es sich um ein schwarzes Rad der Marke Gazelle, Modell Medeo T10 HMB Elite. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Löningen - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Donnerstag, 22. Oktober 2020, kam es um 16.40 Uhr am Kreisverkehr der Elberger Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 22-jährige Pkw-Fahrerin aus Werlte übersah beim Einfahren in den Kreisverkehr eine 65-jährige Fahrradfahrerin aus Löningen, die von rechts kam. Es kam zum Zusammenstoß, durch den die Radfahrerin leicht verletzt wurde. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

