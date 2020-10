Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup - Versuchter Einbruch in Verbrauchermarkt

Am Donnerstag, 22. Oktober 2020, kam es um 05.08 Uhr in der Ladestraße zu einem versuchten Einbruch. Ein bislang unbekannter Täter versuchte in einen dortigen Verbrauchermarkt einzudringen. Nach bisherigen Erkenntnissen gelang es ihm nicht die Räumlichkeiten zu betreten. Durch den Einbruchsversuch entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup (Tel. 04472-932680) entgegen.

